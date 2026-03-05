Bahnverkehr: Entgleister Zug bei Rosenheim Teil einer Unfallserie?

Rosenheim - Der an Silvester bei Rosenheim entgleiste Güterzug könnte nach einer vorläufigen Einschätzung der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung Teil einer europaweiten Unfallserie sein. "Diese Serie betrifft Radscheibenbrüche an Güterwagen und ist bereits seit mehreren Jahren Gegenstand umfangreicher Expertenberatungen", heißt es in einem aktuellen Zwischenbericht. Auch an dem in Oberbayern entgleisten Containertragwagen identifizierten die Fachleute demnach eine gebrochene Radscheibe. Darüber hatte zunächst der "Münchner Merkur" berichtet.