Bahnverkehr: Entgleister Zug bei Rosenheim Teil einer Unfallserie?

Der Wagen, der dem Bericht zufolge an zehnter Stelle des Güterzuges fuhr, war am 31. Dezember auf der Fahrt von München nach Verona entgleist. Da der Lokführer dies nicht sofort bemerkte, wurden zwischen den Bahnhöfen Rosenheim und Pfraundorf auf einer Strecke von gut zwei Kilometern Schienen und Schwellen beschädigt. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe, wie die Bundespolizei damals mitteilte. Menschen hingegen wurden nicht verletzt. Auch trat trotz der Beschädigungen an der Außenhülle kein Gas aus dem Gastankcontainer aus, wie aus dem Bericht hervorgeht.