Erfurt (dpa/th) - Die Verteuerung des Deutschlandtickets hat in Thüringen offensichtlich für eine kleine Delle bei der Nachfrage gesorgt. Wie bereits bei der letzten Erhöhung Anfang 2025 seien die Verkaufszahlen in diesem Januar zunächst leicht zurückgegangen, erklärte Jennifer Santana vom Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT). Spätestens seit Mitte vergangenen Jahres sei die Nachfrage dann wieder kontinuierlich gestiegen: von rund 139.000 Deutschlandtickets und VMT-Abos im Juli auf etwa 156.500 im Dezember. In diesem Januar sank diese Zahl hingegen wieder um rund 2.000.