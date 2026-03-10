Auswirkungen steigender Preise auf die Ticketwahl

Selbstverständlich sei die seit der Einführung stetig wachsende Nachfrage für das Deutschlandticket - das in den meisten Fällen regionalen Abos inzwischen den Rang abgelaufen habe - allerdings nicht, ergänzte Santana vom VMT. "Unsere Fahrgäste schauen schon sehr genau darauf, wie sie am günstigsten unterwegs sein können." Wenn das Deutschlandticket weiterhin kontinuierlich teurer werde, könnten regionale Abos - die etwa die kostenlose Mitnahme von Kindern beinhalten - ab einem gewissen Punkt wohl wieder deutlich gefragter werden. Diese Entscheidung liege aber letztlich bei der Bundesregierung.