Bahnverkehr: Böschungsbrand: Verspätungen auf ICE-Strecke in Thüringen

Seebergen/Leipzig (dpa/th) - Nach einem Böschungsbrand zwischen Seebergen und Wandersleben im Kreis Gotha am Mittwochabend kommt es derzeit zu Einschränkungen und Verspätungen im Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Betroffen seien alle Verbindungen auf der Strecke Leipzig-Erfurt-Eisenach-Frankfurt, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Leipzig. Da bei dem Brand Leitungssicherungstechnik beschädigt worden sei, könne im Nahverkehr aktuell nur ein Zug pro Stunde den Streckenabschnitt passieren. ICE-Züge würden ab Erfurt umgeleitet über die "Schnellfahrstrecke" in Richtung München.