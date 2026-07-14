Halle/Nordhausen - Bahnreisende zwischen Halle (Saale) und Kassel sowie in Nordthüringen müssen sich von heute an auf teils erhebliche Einschränkungen einstellen. Der Streckenabschnitt zwischen Berga-Kelbra und Nordhausen wird nach Angaben des Bahnunternehmens Abellio wegen Bauarbeiten gesperrt. Auch nach der rund einwöchigen Sperrung wird es auf der vielbefahrenen Strecke weiter Einschränkungen geben. Bis Dezember werden den Angaben zufolge immer wieder einzelne Abschnitte gesperrt.