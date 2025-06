Welche Verbindungen sind betroffen?

Die Züge der ICE-Linie Wiesbaden-Dresden starten und enden deswegen in Leipzig, die Halte in Riesa und Dresden entfallen. Laut Bahn gibt es zwischen Leipzig und Dresden Ersatzbusse und werden einzelne Züge mit einer Fahrzeitverlängerung von bis zu 90 Minuten und ohne Halt in Riesa umgeleitet. Bei der IC-Verbindung Hannover-Dresden fahren die Züge alle zwei Stunden zwischen Leipzig und Dresden auf der Umleitungsstrecke mit Halt in Elsterwerda. Dadurch ergeben sich um 30 bis 60 Minuten veränderte Ankunfts- und Abfahrtzeiten in Dresden.