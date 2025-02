Bahnverkehr: Batterie statt Diesel-Antrieb auf Bahnstrecken in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Batteriebetriebene Fahrzeuge sollen in den kommenden Jahren auf Bahnstrecken unter anderem von Erfurt nach Ilmenau, Saalfeld und Nordhausen schrittweise die klassischen Dieseltriebwagen ersetzen. Die DB Regio AG habe nach einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag für das sogenannte Mittelthüringer Akku-Netz erhalten, teilte das Infrastrukturministerium in Erfurt mit. Damit werde Ende 2028 eine Wende bei den in Thüringen verwendeten Antriebstechnologien im Schienenpersonennahverkehr eingeläutet, erklärte Infrastrukturminister Steffen Schütz (BSW).