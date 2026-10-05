Bahnverkehr: Bald Bundestagsentscheid über Neubaustrecke Hannover-Hamburg

Die Befassung im Bundestag ist ein wichtiger Schritt für eine Neubaustrecke, die in Niedersachsen umstritten ist. Falls der Bundestag den Weg freimacht, folgen die weiteren sogenannten Leistungsphasen. Dabei geht es um die sogenannte Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Bis die ersten Züge über eine neue Strecke fahren, kann es aber noch Jahrzehnte dauern.