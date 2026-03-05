Bahnverkehr: Bahnverkehr Amberg–Schwandorf nach Unfall wieder angelaufen

 
Züge zwischen Amberg und Schwandorf fahren wieder. Ein beschädigter Stahlträger hatte den Zugverkehr lahmgelegt. Was die Bundeswehr damit zu tun hat.

Eine Bahnbrücke über einer Straße ist von einem Sattelzug der Bundeswehr touchiert worden. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Amberg (dpa/lby) - Nach einem Unfall an einer Bahnbrücke im oberpfälzischen Amberg läuft der Zugverkehr in Richtung Schwandorf wieder. Am Vortag war ein Lastwagen an der Brücke hängengeblieben; es handelte sich um ein Sattelzuggespann der Bundeswehr, wie die Polizeiinspektion Amberg mitteilte. Der Verantwortliche habe die Maximalhöhe unter der Eisenbahnbrücke nicht berücksichtigt. In der Folge musste die Bahnstrecke vorübergehend gesperrt werden. Sie dient derzeit auch als Ausweichroute für die gesperrte Strecke Nürnberg–Regensburg. 

Laut Polizei hatte der auf dem Bundeswehr-Sattelanhänger geladene Lastwagen die Höhe der Brücke von vier Metern um knapp einen halben Meter überschritten. Deshalb war er hängengeblieben und hatte den Stahlträger der Brücke beschädigt.

Am Donnerstagmittag konnten die Züge nach Angaben der Bahn den Abschnitt bereits wieder mit verminderter Geschwindigkeit befahren. Einzelne Verbindungen im Regionalverkehr könnten aber gegebenenfalls noch ausfallen. Reisenden stand derweil weiterhin ein Ersatzverkehr mit Bussen zur Verfügung.