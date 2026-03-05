Bahnverkehr: Bahnverkehr Amberg–Schwandorf nach Unfall wieder angelaufen

Amberg (dpa/lby) - Nach einem Unfall an einer Bahnbrücke im oberpfälzischen Amberg läuft der Zugverkehr in Richtung Schwandorf wieder. Am Vortag war ein Lastwagen an der Brücke hängengeblieben; es handelte sich um ein Sattelzuggespann der Bundeswehr, wie die Polizeiinspektion Amberg mitteilte. Der Verantwortliche habe die Maximalhöhe unter der Eisenbahnbrücke nicht berücksichtigt. In der Folge musste die Bahnstrecke vorübergehend gesperrt werden. Sie dient derzeit auch als Ausweichroute für die gesperrte Strecke Nürnberg–Regensburg.