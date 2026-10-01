Seit langem wird um den Ausbau der wichtigen Bahnverbindung zwischen den beiden Großstädten gerungen. Dabei geht es um die Elektrifizierung und den zweigleisigen Ausbau der Strecke. Der Südabschnitt Chemnitz-Geithain ist etwa 37 Kilometer lang und gliedert sich in vier Planungsabschnitte. Für den Ersten seien nun die Genehmigungsunterlagen beim Eisenbahn-Bundesamt eingereicht, hieß es. Das sei ein wichtiger Meilenstein. Geplant ist, 2032 mit dem Bau zu beginnen; das Ganze soll bis 2034 dauern.