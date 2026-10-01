Burgstädt (dpa/sn) - Der Ausbau des Südabschnitts der Bahnstrecke Leipzig-Chemnitz wird etwa doppelt so viel kosten wie bisher angegeben. Zu den 2022 ermittelten Baukosten von 306 Millionen Euro kämen Preissteigerungen, Planungskosten und Risikovorsorge hinzu, informierte die Deutsche Bahn (DB) in Burgstädt. Die Gesamtkosten des Vorhabens werden demnach rund 600 Millionen Euro betragen. Während das Land einen Teil der Planungen finanziert, sollen der konkrete Bau komplett aus Bundesmitteln bestritten werden.