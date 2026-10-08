Görlitz (dpa/sn) - Wegen umfangreicher Bau- und Instandhaltungsarbeiten sperrt die Deutsche Bahn von Donnerstag bis zum 14. Oktober Streckenabschnitte rund um den Bahnhof Görlitz. Betroffen sind mehrere Regionalbahnlinien, wie die Bahn mitteilte.
Rund um den Bahnhof Görlitz werden von heute bis Mittwoch Streckenabschnitte gesperrt. Reisende müssen auf mehreren Linien auf Busse umsteigen und mit längeren Fahrzeiten rechnen.
Görlitz (dpa/sn) - Wegen umfangreicher Bau- und Instandhaltungsarbeiten sperrt die Deutsche Bahn von Donnerstag bis zum 14. Oktober Streckenabschnitte rund um den Bahnhof Görlitz. Betroffen sind mehrere Regionalbahnlinien, wie die Bahn mitteilte.
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Auf der Linie RE1/RB60 zwischen Zgorzelec/Görlitz und Dresden wird ein Ersatzverkehr zwischen Görlitz und Reichenbach eingerichtet. Bei der RB65 fahren Busse zwischen Horka und Görlitz sowie zwischen Görlitz und Zittau. Auf der Strecke der RB64 gibt es Ersatzverkehr zwischen Niesky und Görlitz. Reisende müssen demnach mit längeren Fahrzeiten rechnen. Auch der Personentunnel im Bahnhof wird während der Sperrung geschlossen.
Die Bauarbeiten umfassen unter anderem Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten sowie die Elektrifizierung der Strecke in Richtung Polen. Nach Angaben der Bahn sollen die Arbeiten weiterhin bis Ende 2027 abgeschlossen sein.