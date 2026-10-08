Auf der Linie RE1/RB60 zwischen Zgorzelec/Görlitz und Dresden wird ein Ersatzverkehr zwischen Görlitz und Reichenbach eingerichtet. Bei der RB65 fahren Busse zwischen Horka und Görlitz sowie zwischen Görlitz und Zittau. Auf der Strecke der RB64 gibt es Ersatzverkehr zwischen Niesky und Görlitz. Reisende müssen demnach mit längeren Fahrzeiten rechnen. Auch der Personentunnel im Bahnhof wird während der Sperrung geschlossen.