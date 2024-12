Bahnverkehr: Bahn verbessert Zugverkehr zwischen Bayern und Tschechien

Knapp 26 Millionen Euro seien aktuell nach Marktredwitz und Pechbrunn geflossen, teilte ein Sprecher der Bahn mit. In Marktredwitz wurde ein Zugdeckungssignal in Betrieb genommen werden, mit dem die Zugfolge am Bahnsteig erhöht und das Gleis für mehrere Züge geteilt werden kann. In Pechbrunn wurde im Oktober ein neues elektronisches Stellwerk fertiggestellt.