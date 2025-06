Bahnunfall: Zug kollidiert mit Auto - Zwei Verletzte

Meeder (dpa/lby) - Beim Zusammenstoß eines Zugs mit einem Auto in Oberfranken sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Meeder (Landkreis Coburg) am Montagvormittag ein Autofahrer über die Schienen gefahren, als sich gerade eine Regionalbahn näherte. Der Zug auf dem Weg von Bad Rodach (Landkreis Coburg) nach Coburg habe den Wagen an dessen rechter Seite erfasst und einige Meter vor sich hergeschoben.