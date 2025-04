Bahnübergang in Sonneberg: Ab Samstag rollt hier wieder der Verkehr

Bahn- und Autofahrer dürfen aufatmen: Der momentane Baustellenzustand am Bahnübergang Neuhäuser Straße wird zeitnah der Vergangenheit angehören. In dieser Woche müssen die Bahnfahrer, die von Sonneberg nach Neuhaus am Rennweg wollten, auf den Schienenersatzverkehr ausweichen. Auch die Autofahrer müssen eine Umleitung über die Friedensstraße in Kauf nehmen. Der Lebensmitteldiscounter Norma, der sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnübergang befindet, kann in dieser Woche ohne Weiteres erreicht werden. Eine Nachfrage der Redaktion beim Bahnmeister Jens Uwe Maaß ergab, dass ab Freitag die Züge wieder rollen werden. Autofahrer beziehungsweise Fußgänger können bereits einen Tag später den Bahnübergang überqueren. Grund für die Sperrung der Neuhäuser Straße war die Erneuung des Bahnüberganges. Außerdem hat man die Schienen teilweise ausgewechselt. Ferner wurden an der Fußgängerübergang Steinbächlein Schwellen und Schienen ausgewechselt.