Bahntickets: Pendler im Bahn-Fernverkehr zahlen weniger für Monatskarten

Als Beispiel nennt die Bahn die Pendlerstrecke zwischen Frankfurt (Main) und Mannheim. Bislang koste die Monatskarte ohne Jahresabo 375,60 Euro, künftig seien es 281,70 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 93,90 Euro. Auf der Strecke Augsburg-München liegt die Preisdifferenz den Angaben zufolge bei 79 Euro. Monatskarten gelten für beliebig viele Fahrten auf der jeweiligen Strecke im Buchungszeitraum. Mitunter sind für Pendlerinnen und Pendler Mehrfahrtentickets oder die Bahncard 100 attraktiver. Diese gilt für ein ganzes Jahr bundesweit für beliebig viele Fahrten auf dem gesamten Streckennetz.