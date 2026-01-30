Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat am Donnerstag in Berlin gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der DB InfraGO AG, Philipp Nagl, sowie Vertretern aus Parlament und Ländern Finanzierungsvereinbarungen für Schienenprojekte im Gesamtumfang von 2,5 Milliarden Euro bekannt gegeben. Eines der fünf Projekte ist die Elektrifizierung der rund 19 Kilometer langen Strecke zwischen Gerstungen und Heimboldshausen. Dies geschieht im Rahmen des Programms „Elektrische Güterbahnen“.