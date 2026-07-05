Bahnstrecke Deutschland-Polen Bund sieht kein Potenzial für zügigen Ausbau der Ostbahn

Berlin/Küstrin - Das Bundesverkehrsministerium sieht derzeit keine Perspektiven für einen zügigen Ausbau der Ostbahn von Berlin Richtung Polen. "Voraussetzung für einen Aufstieg in die für eine Bundesfinanzierung obligatorische Bedarfskategorie "vordringlicher Bedarf" wäre eine positive gesamtwirtschaftliche Bewertung", sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur. "Ein Bedarf der Ostbahn für internationale Fern- und Güterverkehre über die bereits bestehenden Verbindungen hinaus ist (...) aber nicht erkennbar."