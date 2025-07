Wo es die bisherigen Speisewagen weiter gibt

Konkret aufgelistet sind in der Pressemitteilung auch die drei Zugpaare, in denen die ursprünglichen Speisewagen weiter mitgeführt werden. Es sind die Eurocity-Züge EC 378, EC 170 und EC 258 mit Abfahrt von Prag Hauptbahnhof um 10:28, 16:28 und 20:28 nach Berlin (Ankunft 14:43, 20:43 und 00:57) sowie in umgekehrter Richtung nach Prag in den Zügen EC 171 mit Abfahrt Berlin Hauptbahnhof 07:15 (Ankunft in Prag 11:27), EC 379 mit Abfahrt 11:16 ab Berlin Hauptbahnhof (Ankunft in Prag Hauptbahnhof 15:23) und ebenso EC 259 mit Abfahrt in Berlin Gesundbrunnen um 00:16 (Ankunft in Prag Hauptbahnhof 05:23).