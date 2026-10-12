Bahnrad-WM in Shanghai: Emma Hinze plant Comeback bei Heim-EM in Berlin

Shanghai - Die achtmalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze könnte nach der Geburt ihres Sohnes bei der Heim-EM in Berlin im Februar ihr Comeback geben. "Der Plan ist im Moment, dass sie zur EM wieder einsteigt. Das hängt auch davon ab, wie sie ins Training wieder reinfindet, ob alles ohne Komplikationen von sich geht", sagte Bundestrainer Jan van Eijden im Vorfeld der Weltmeisterschaften in Shanghai.