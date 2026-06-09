Bahnprojekt Bahn unter Druck - Was Özdemir bei Stuttgart 21 fordert

Stuttgart - Nach Berichten über weitere Verzögerungen beim Projekt Stuttgart 21 muss die Bahn aus Sicht des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Cem Özdemir alle Karten auf den Tisch legen. "Ich will nicht, dass wir da jetzt jedes Jahr neue Zahlen bekommen", sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. "Aber es muss ja auch mal ein Ende haben." Er verlange von der Bahn belastbare Zahlen und Antworten auf die Fragen, wann die einzelnen Etappen und wann das gesamte Projekt Stuttgart 21 fertig seien.