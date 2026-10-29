Bahnkatastrophe Zugunglück in Spanien - Suche nach Opfern geht nachts weiter

Abendliche Schweigeminute vor Rathäusern im ganzen Land

Die spanische Eisenbahngewerkschaft kritisiert den Zustand des Bahnnetzes. Die Lokführergewerkschaft Semaf hält an ihrem für heute angekündigten Streik fest, mit dem sie Verbesserungen bei der Sicherheit fordert. Der Ausstand war bereits am 16. Oktober und damit vor dem Unglück angekündigt worden.

Am Abend stand aber die Trauer im Mittelpunkt. Um Punkt 20.00 Uhr gedachten die Menschen in ganz Spanien der Opfer mit einer Schweigeminute vor den Rathäusern. Die landesweiten Gedenkveranstaltungen fanden unter anderem auch in Madrid, Barcelona, Valencia und Saragossa statt.

In Madrid kam es vor dem Transportministerium zu Ausschreitungen. Rechtsextreme Gruppen hatten nach dem schweren Zugunglück zu einer Protestkundgebung aufgerufen. Dabei kam es zu Spannungen zwischen Teilen der rund 1.500 Demonstranten und der Polizei, wie der Fernsehsender TVE berichtete.

Das neue Unglück weckt Erinnerungen an die schwere Zugkatastrophe im Januar bei Adamuz in Andalusien. Damals war ein Iryo-Zug entgleist und mit einem entgegenkommenden Renfe-Zug zusammengestoßen. 46 Menschen kamen ums Leben. Sánchez sagte den Gewerkschaften damals zusätzliche 1,8 Milliarden Euro für Maßnahmen im Bahnnetz zu, darunter für die Wartung in den Jahren 2026 bis 2030.