Es ist so ein bisschen wie der Blick in eine Wundertüte, der sich beim Betrachten der Gestaltungskonzeption für die Suhler Bahnhofstraße auftut. Einladende, modern gestaltete Sitzbereiche sind darin zu sehen, ein Gründach aus Platanen, ein Suhler Stadtmodell aus Bronze, eine Wasserstrecke mit Lichtinstallation und kleinen Brücken sowie eine Suhler Stadtterrasse mit Außengastronomie im Bereich des jetzigen Parkplatzes zwischen IHK, Weiberwirtschaft und VR-Bank, der zum Kirchplatz werden soll. Dazu jede Menge Grünflächen und schattenspendende, hübsch anzusehende Bäumchen, großzügige Gehwege, Fahrradabstellplätze – kurzum, all das, woran es der Suhler Innenstadt im allgemeinen und dem städtebaulichen Flickenteppich Bahnhofstraße zwischen Bahnhofskreuzung und Kreuzkirche bislang mangelt.