Der 10. September sei ihr Schicksalstag – im allerbesten Sinne, wie Bushra und Shaker Albaradan sagen. Shaker ist nach seiner Flucht vor dem Bürgerkrieg in Syrien an einem 10. September nach Deutschland gekommen, 2015 war das. Der inzwischen vierjährige Sohn des Paares, Basim, ist an einem 10. September geboren worden. Und Bushra ist am 10. September, vor etwas mehr als zwei Wochen also, in ihre Selbstständigkeit gestartet.