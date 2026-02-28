Bahnhofsgebäude Zwischen Zukunftsbahnhof und Sanierungsfall

"Zukunftsbahnhöfe" gemeinsam mit Kommunen gestalten

Um dem Problem Herr zu werden, müsse es daher eine grundsätzliche Lösung auf Bundesebene geben, so Behr. Sowohl die Bahn als auch der Fahrgastverband sehen das bundesweite Konzept "Zukunftsbahnhöfe" als guten Ansatz. Der Bund als Eigentümer der DB InfraGO müsse nun klar und einheitlich definieren, welche Standards an welchen Bahnhöfen vorgehalten werden sollten, so Behr.

Ziel des Konzepts "Zukunftsbahnhöfe" ist der Bahn zufolge eine umfassende Modernisierung und Entwicklung aller deutschen Bahnhöfe, das neben den Zusatzangeboten an den Bahnhöfen unter anderem auch die Gestaltung der Vorplätze und Kooperationen mit den Kommunen umfassen kann. Laut der Bahn wurde dieses Konzept in Thüringen unter anderem an den Bahnhöfen in Bad Salzungen, Zella-Mehlis, Geraberg und Apolda angewendet.