Zorneding (dpa/lby) - Vier Unbekannte haben in Oberbayern auf knapp 30 Quadratmeter Fläche Graffitis auf S-Bahnen gesprüht. Als sie ein Sicherheitsmitarbeiter am Bahnhof Zorneding (Landkreis Ebersberg) am Sonntagabend bemerkte, drückten ihn zwei der Unbekannten zu Boden, wie die Bundespolizei mitteilte. Demnach hielten sie ihn fest und schlugen auf ihn ein, bis sie nach Fertigstellung des Graffitis unerkannt flüchteten.