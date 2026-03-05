Viel wurde diskutiert über den jämmerlichen Zustand des Suhler Bahnhofs. In Leserzuschriften an diese Zeitung, in schier unendlichen Debatten in Ausschüssen, im Stadtrat und in der Verwaltung, in Schreiben und Telefonaten an den Eigentümer – eine bayrische Immobilienholding – brachen sich Entrüstung und Wut über die alles andere als einer Wohlfühlstadt angemessene Empfangskultur Bahn. Ein Ankauf des Gebäudes wurde als Lösung für die Probleme ins Spiel gebracht. Freilich ohne die Rechnung mit den Eigentümern gemacht zu haben, die mitnichten gewillt sind, das Objekt zum Verkehrswert von 290 000 Euro zu veräußern. Und mehr als diese Summe kann und darf die Stadt nicht zahlen. Allein, getan hat sich gar nichts bis wenig an und in dem unter Denkmalschutz stehenden, imposanten Bahnhofsgebäude. Privateigentum – die Stadt kann da nichts machen, heißt es gebetsmühlenartig. Basta und aus. So enden bislang alle Bemühungen in der Sackgasse.