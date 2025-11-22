An der Eingangstür ist ein Zettel angebracht, der darüber informiert, dass seit mehreren Wochen ein Defekt an der Heizungsanlage in den Räumlichkeiten der Einrichtung besteht (Freies Wort berichtete). Um genau zu sein, seit September. Weiter heißt es, dass der Vermieter, die Bayerischen Liegenschaften, mit Sitz in Erding, mehrfach informiert wurden. Der Fehler wurde dennoch bislang nicht behoben. „Die daraus resultierenden Raumtemperaturen liegen bei etwa 0 Grad und stellen sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für unsere Kunden eine erhebliche gesundheitliche Belastung dar“, heißt es weiter in der Kundeninformation.