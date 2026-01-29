Kaputte Heizung und Kälte, zerschlagene und defekte Glastüren, Gestank und von der Stadt angemietete, aber hygienisch verwahrloste Toiletten – die Zustände am und im Suhler Bahnhofsgebäude sind hinreichend bekannt. Seit Monaten stehen sie in der Kritik der Öffentlichkeit, der eingemieteten Kioskbetreiber, des Stadtrates. Seit Monaten dreht man sich im Kreis, seit Monaten lässt die Stadt wissen, dass sie nichts tun kann, weil das Gebäude bekanntlich einer Liegenschaftsgesellschaft aus Bayern gehört.