Eigentlich wollte eine 62-Jährige am Dienstag nur eines: etwas weniger Musik. Als sie einen Mann am Sonneberger Hauptbahnhof bat, die Lautstärke zu reduzieren, geriet die Situation jedoch völlig außer Kontrolle.
Aus einer harmlosen Bitte wurde ein Polizeieinsatz: Am Sonneberger Hauptbahnhof geriet ein Mann völlig außer Kontrolle.
Eigentlich wollte eine 62-Jährige am Dienstag nur eines: etwas weniger Musik. Als sie einen Mann am Sonneberger Hauptbahnhof bat, die Lautstärke zu reduzieren, geriet die Situation jedoch völlig außer Kontrolle.
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Nach Angaben der Polizei beleidigte der 37-Jährige die Frau zunächst. Anschließend soll er sie geschubst und bespuckt haben.
Ein 73 Jahre alter Mann, der der Frau zu Hilfe kommen wollte, bekam die Wut des Angreifers ebenfalls zu spüren. Der 37-Jährige soll den Senior zu Boden geworfen haben. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen im Gesicht.
Gegen 14.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Zeugen hatten gemeldet, dass ein Mann am Hauptbahnhof Passanten anpöbele und angreife.
Auch beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der bereits polizeibekannte 37-Jährige weiterhin äußerst aggressiv. Nach Polizeiangaben versuchte er erneut, eine Person anzugreifen. Um einen Geschädigten zu erreichen, wollte er sich sogar über die Gleise bewegen.
Die Beamten mussten schließlich eingreifen und legten dem 37-Jährigen Handfesseln an. Weil er sich weiterhin aggressiv verhielt, kam der Mann zunächst in Gewahrsam.
Lange blieb er dort allerdings nicht: Nach Rücksprache mit einer Bereitschaftsrichterin wurde er am Mittwochmorgen wieder entlassen. Die Ermittlungen laufen weiter.