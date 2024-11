Muhr am See (dpa/lby) - Ein Bahnmitarbeiter ist angegriffen worden, nachdem seine Kollegin und er einen Mann gebeten hatten, den Bahnsteig freizumachen. Wie die Polizei mitteilte, regierte der bislang unbekannte Mann aggressiv, als eine Bahnmitarbeiterin ihn am Dienstag dazu aufforderte, nicht mit seinem Fahrrad am Bahnsteig in Muhr am See (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) entlangzufahren.