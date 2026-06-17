Die geplante Sanierung des Bahnhofsgebäudes in Meiningen und der Neubau der Bushaltestellen davor sind keine Prestigeprojekte. Vielmehr handelt es sich um Maßnahmen, die aus Sicht der Stadt dringend erforderlich sind. Von Komfort können Bahn- und Busreisende in Meiningen bislang kaum sprechen. Insbesondere die Situation der Sanitäranlagen ist seit Jahren unbefriedigend: Weder am Busbahnhof noch im Bereich der Bahn stehen funktionstüchtige Toiletten zur Verfügung. Ende Juli sollen nun zumindest die neuen Sanitäranlagen im Bahnhofsgebäude fertiggestellt werden. „Als Zeichen dafür, dass die Stadt das Projekt forciert“, erklärt Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch wenn bislang noch keine nennenswerten Fördermittel für das Vorhaben ausgereicht worden seien.