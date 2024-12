Bahnhof Meiningen: Polizei nimmt Mann mehrere Messer ab

Der Mann war offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel am Bahnhof unterwegs und lenkte deshalb die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich. Eine Streife entschloss sich schließlich, die Person zu befragen - auch um mögliche Gefahren für den augenscheinlich Berauschten abzuwenden, schreibt die Polizei. Im Rahmen der Kontrolle gab der 27-jährige Deutsche an, in seiner Bauchtasche ein Messer mit sich zu führen. Dieses Einhandmesser übergab er der Streife. Der aufgefundene Gegenstand sensibilisierte die Beamten, sodass sie den Mann baten, Angaben zu weiteren etwaigen gefährlichen oder waffenähnlichen Gegenständen zu machen. Der 27-Jährige übergab freiwillig seinen Rucksack, in dem die Bundespolizei noch ein Teppichmesser und ein Messer mit feststehender Klinge fand. Die Polizei nahm dem Mann beide Messer ab.