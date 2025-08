Wenig einladend bietet der Bahnhof Meiningen Einwohnern und Gästen bei ihrer Ankunft ein schäbiges Bild, geschweige denn guten Service. Das soll sich ändern, die Stadt wird in das gesamte Areal investieren. Als erstes steht die Nutzung des Bahnhofsgebäudes im Blick. Dieses sollte eigentlich durch einen privaten Investor saniert werden – allein es fand sich kein Käufer. So muss die Kommune nun selbst Geld in die Hand nehmen, um den Bahnhof zu neuem Leben zu erwecken. Erstes Ziel ist die Belegung des sogenannten Nordturms. In dessen Erdgeschoss befinden sich derzeit die Räumlichkeiten der Südthüringen-Bahn. Das soll sich ändern: Künftig werden dort die Meininger Busbetriebe (MBB) Quartier nehmen. Räume für das Personal, aber auch ein Service-Center für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) soll im Bahnhof entstehen. So lautet die zumindest die Idee der Stadt Meiningen.