Bahnhof Grimmenthal: Wer hat den Ticketautomaten beschädigt?

Polizei bittet um Hinweise

Die Suche nach den Tätern läuft. Die Polizei fragt nun: Wer kann zu Tat und Tätern Auskünfte geben? Wer hat verdächtige Personen- und Fahrzeugbewegungen direkt am Bahnhof oder in Bahnhofsnähe wahrgenommen? Wer hat sonstige Aktivitäten im Zusammenhang mit der Tat registriert?