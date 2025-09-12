Bahnhof Grimmenthal: Wer hat den Ticketautomaten beschädigt?

Gegen 12 Uhr mittags wurde die Bundespolizei in Erfurt informiert: Unbekannte sollen am Bahnhof Grimmenthal gewaltsam versucht haben, den Fahrausweis-Automaten aufzubrechen. Das teilt die Polizei am Abend mit.
Mit Gewalt haben unbekannte Täter am Mittag versucht, den Fahrausweis-Automaten am Grimmenthaler Bahnhof aufzubrechen. Das Gerät ist kaputt, die Polizei bittet um Hinweise.
Mithilfe von Brandmitteln, Steinen und anderen Werkzeugen wollten die Täter an das Innere des technischen Geräts gelangen, wie erste Erkenntnisse der Polizei zeigen. Geld wurde nicht erbeutet. Vor Ort konnte die Polizei keine Personen feststellen.
Der Automat ist nicht mehr funktionstüchtig. Beamte haben am Automaten und am Tatort Spuren gesichert. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.
Die Suche nach den Tätern läuft. Die Polizei fragt nun: Wer kann zu Tat und Tätern Auskünfte geben? Wer hat verdächtige Personen- und Fahrzeugbewegungen direkt am Bahnhof oder in Bahnhofsnähe wahrgenommen? Wer hat sonstige Aktivitäten im Zusammenhang mit der Tat registriert?
Zeugen sollen sich bei der Bundespolizei in Erfurt melden - rund um die Uhr telefonisch unter 0361/659830. Oder in Schriftform unter bpoli.erfurt@polizei.bund.de - unter Angabe des Aktenzeichens Vg / BP / 899413 / 2025.