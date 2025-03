Die Baustelleneinrichtung für die Arbeiten am Bahnhof in Geraberg begann Mitte Februar. Wie geplant war der 17. Februar der Starttermin. Inzwischen arbeitet die Firma Hasselmann mit fünf Mitarbeitern auf der Baustelle für die DB Infra Go. Mehr als verdoppeln wird sich die Anzahl der Arbeiter, wenn die Teile des modularen Bahnsteiges eingehoben werden. Das erfolgt dann unter vollkommener Streckensperrung, sagt Bauleiter Patrick Herold. Die Sperrzeiten sollen so kurz wie möglich gehalten werden, weshalb die Aufstockung an Bauarbeitern angeordnet sei.