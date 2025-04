Dass es den Haltepunkt der Bahn in Geraberg weiterhin geben wird, sei nicht so selbstverständlich, sagte Ortschaftsbürgermeister Detlef Bräuning in der Ortschaftsratssitzung in Geraberg. Auf der Tagesordnung stand das Bahnprojekt „Zukunftsbahnhof“ Geraberg. Die Bahn habe in Erwägung gezogen, diesen Haltepunkt aufzugeben. Jetzt aber wurde schon viel gebaut. Ein gutes Zeichen.