München (dpa/lby) - Eine Frau soll am Münchener Ostbahnhof eine Polizistin ins Bein gebissen haben. Die Beamtin musste in einem Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Die 48-jährige Frau hatte in der Nacht versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Sie bespuckte den Angaben nach die Polizisten, worauf sie zu Boden gebracht wurde.