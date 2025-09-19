Bahngeschichte 40 Jahre ICE - Deutsches Museum feiert mit Ausstellung

München (dpa/lby) - 40 Jahre nach den ersten Probefahrten zeigt das Deutsche Museum in München eine neue Ausstellung zum ICE. Die Abkürzung stand damals für "InterCityExperimental"; den regulären Betrieb nahmen die weißen Hochgeschwindigkeitszüge 1991 dann als "Intercity-Express" auf. Blickpunkt der kleinen Ausstellung ist der erste ICE-Triebkopf, der zu den Pionierzeiten auf den Schienen rund um die Landeshauptstadt unterwegs war - und im Jahr 1988 mit 406,9 Kilometern pro Stunde einen Geschwindigkeitsweltrekord aufstellte.