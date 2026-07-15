Flix plant ebenfalls Ausweitung

Auch Flix will 2028 seine Präsenz im Fernverkehr deutlich ausweiten. Das Unternehmen hat für rund 2,4 Milliarden Euro 65 neue Fernzüge beim spanischen Hersteller Talgo bestellt - ein deutlicher Zuwachs zu den derzeit 15 gebrauchten Zügen, mit denen das Unternehmen unterwegs ist. Die Talgo-Fahrzeuge sollen künftig das Rückgrat der Flix-Fernzugflotte bilden. "Wir wollen zig Millionen zusätzliche Passagiere auf die Schiene bringen", sagte Flix-Chef André Schwämmlein kürzlich dem Zeitungsnetzwerk RND.

Von Italos geplantem Markteintritt sieht sich das Unternehmen nicht betroffen. Das werde vor allem ein Problem für die Deutsche Bahn, meinte Schwämmlein. Dass die neuen Regeln der Bundesnetzagentur wirklich so kommen, sei noch völlig offen, teilte der Flix-Chef zudem der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die DB InfraGo habe bereits rechtliche Bedenken angemeldet, eine gerichtliche Auseinandersetzung darüber sei absehbar. "Für den Wettbewerb auf der Schiene ändert sich damit auf absehbare Zeit: überhaupt gar nichts", betonte Schwämmlein.