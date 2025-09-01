Bahn: Zugtausch auf offener Strecke - so viele Fahrgäste betroffen

Das Umsteigen der Fahrgäste aus dem gestrandeten Zug in Rohrbach verlief nach Angaben der Bahn und der Bundespolizei ohne Probleme. Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr halfen mit, so dass die Reisenden über Rettungsbrücken den Zug wechseln und ihre Reise fortsetzen konnten.



Die Deutsche Bahn bat Fahrgäste um Verständnis für die Verzögerungen und entschuldigte sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten, wie ein Bahnsprecher sagte. Zudem gelten für Betroffene entsprechende Reiserechtsregelungen.