Bahn Zu wenig Geld: Neubauprojekte bei der Bahn gefährdet

Branche betont Bedeutung von Neubaustrecken

"Das Schienennetz ist nicht nur zu alt, es ist auch zu voll", sagte der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Flege. "Für mehr Pünktlichkeit muss der Bund mehr ins Bestandsnetz investieren und zusätzlich neue Strecken bauen." Mit Blick auf die grundlegende Sanierung bestehender, hoch belasteter Strecken in den kommenden Jahren sagte er: "Auch ein modernisiertes Schienennetz bleibt ohne Neu- und Ausbau überlastet."

Als besonders wichtige Projekte nannte Flege neben Frankfurt-Mannheim den sogenannten Brennerzulauf nach Österreich sowie die Rheintalstrecke Richtung Schweiz."Wir brauchen jetzt schnell eine verlässliche Infrastrukturplanung, die den Aus- und Neubau fest einplant und verlässlich durchfinanziert."

"Flaschenhälse blockieren wichtige Korridore"

Die derzeitige Netzkapazität reiche schon heute nicht aus, um wachsende Güterverkehre aufzunehmen, sagte die Geschäftsführerin der Güterbahnen, Neele Wesseln. "Flaschenhälse blockieren wichtige Korridore und mindern die Zuverlässigkeit. Daher darf der Neu- und Ausbau nicht gegen den Bestandserhalt ausgespielt werden, sonst fahren wir auf Dauer durch Nadelöhre: Das Netz bleibt zu klein für die Nachfrage, und Wachstum findet auf der Straße statt."

Besonders wichtig seien Projekte, die nachweislich Engpässe im Gesamtsystem beseitigten und die Leistungsfähigkeit für den Güter- und Personenverkehr deutlich erhöhten. "Das können auch kleine Projekte sein, ganz besonders die Elektrifizierung von bestehenden Strecken."