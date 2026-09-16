Bahn Weichenstellung für Hannover-Hamburg - Kommt der Neubau?

In der schwarz-roten Koalition gibt es aber auch Abgeordnete, die eine Neubaustrecke skeptisch sehen - darunter SPD-Chef Lars Klingbeil. Eine Neubaustrecke würde unter anderem durch seinen Wahlkreis Rotenburg I - Heidekreis führen. In der Koalition wird aber von einer Mehrheit für eine Neubaustrecke ausgegangen.

Im Entwurf wird darauf verwiesen, dass Bundesverkehrsministerium das Vorhaben unter Berücksichtigung der Vorplanungsergebnisse als volkswirtschaftlich bewertet habe. Es gehe darum, einen zentralen Engpass im deutschen Schienennetz aufzulösen. Der Bund empfehle die Bestätigung der beschriebenen Vorzugsvariante als Grundlage für die weiteren Planungen.

Wie geht die Planung weiter und was könnte das Ganze kosten?

Falls der Bundestag grünes Licht für eine Neubaustrecke gibt, folgen die weiteren sogenannten Leistungsphasen. Dabei geht es um die sogenannte Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Es kann Jahre dauern, bis es eine Baugenehmigung gibt und dann die Bagger rollen.

Aus dem Bericht der Vorplanung ergibt sich folgender Fahrplan: Im Jahr 2034 sollen die Planfeststellungsunterlagen eingereicht werden, im Jahr 2036 soll der Baubeginn erfolgen - die Strecke soll dann im Jahr 2050 fertig sein. Gesichert werden muss dann noch die Finanzierung. Laut Bericht zur Vorplanung rechnet die Bahn mit Kosten von rund neun Milliarden Euro. Werden Forderungen aus der Region erfüllt, kann das Projekt noch deutlich teurer werden.

Generell gilt: Die verschiedene Leistungsphasen der Planung müssen finanziert werden. Der "große Brocken" fällt dann erst bei Baubeginn an.