Bahn- und Nutzfahrzeuge: Knorr-Bremse verdient besser dank Sparmaßnahmen

München - Der Bremsenspezialist Knorr-Bremse hat sich zum Jahresauftakt gegen das unsichere Geschäftsumfeld gestemmt. Während der Umsatz im Zug- und im Nutzfahrzeuggeschäft mit insgesamt 1,94 Milliarden Euro nahezu stabil blieb, steuerte die Firma mit weiteren Sparmaßnahmen erfolgreich dagegen. Dadurch zog der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) im Vergleich zum Vorjahr um fast 11 Prozent auf knapp 261 Millionen Euro an, wie das MDax-Unternehmen in München mitteilte. Analysten hatten allerdings mit einem noch etwas besseren Quartal gerechnet.