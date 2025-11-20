Natürlich wird es ein Traum bleiben: Der Bahn-Tower in Erfurt. Oder Halle. Beide Städte haben ihren Hut in den Ring geworfen und darauf hingewiesen, dass sie aufgrund ihrer zentralen Lage doch geradezu prädestiniert wären, künftig den Bahn-Tower zu beherbergen. In Berlin läuft der Mietvertrag für die Firmenzentrale des Staatskonzerns in wenigen Jahren aus. Es ist nicht davon auszugehen, dass eine Verlängerung des Vertrages für das Unternehmen günstiger werden könnte. Die Kosten sprechen also durchaus für einen Umzug. Und seien wir ehrlich: Er wäre echte Infrastruktur-Politik.