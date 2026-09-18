 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Tag der Schiene: Events locken Bahn-Fans in drei Ländern

Bahn Tag der Schiene: Events locken Bahn-Fans in drei Ländern

Dampflokwerkstatt, Güterbahnhof, Maschinarium: Wer bei der Bahn hinter die Kulissen blicken will, bekommt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Wochenende seltene Einblicke.

Bahn: Tag der Schiene: Events locken Bahn-Fans in drei Ländern
1
Der Tag der Schiene findet bereits zum fünften Mal statt. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Dresden/Magdeburg/Erfurt - Ob eine Sonderführung in der Dampflokwerkstatt der Harzer Schmalspurbahn oder ein Besuch des Güterbahnhofs Halle: Vom 18. bis zum 20. September findet in Deutschland bereits zum fünften Mal der "Tag der Schiene" statt. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es einiges zu entdecken. Denn wie auf der Veranstaltungswebsite zu sehen ist, werden überall in den drei Bundesländern die Tore geöffnet, um "die faszinierende Vielfalt der Eisenbahnen in Deutschland" zu erleben. 

Nach der Werbung weiterlesen

Allein in der Region werden 44 Veranstaltungen stattfinden. So können etwa in Dresden die Ausbildungsberufe der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) kennengelernt, das Maschinarium der Thüringer Bergbahn besichtigt oder das historische Bahnbetriebswerk Adorf im Vogtland besucht werden. 

200.000 Besucher im vergangenen Jahr

Mit mehr als zehn Veranstaltungen beteiligt sich auch die Deutsche Bahn (DB) in der Region an dem Event, heißt es in einer Mitteilung der DB. Insgesamt sind es bundesweit etwa 176 Veranstalter wie Unternehmen, Verbände oder Vereine. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nehmen insgesamt 33 Veranstaltende teil, so die gemeinnützige Interessenorganisation "Allianz pro Schiene", die dieses Event koordiniert. 

Ins Leben gerufen wurde der "Tag der Schiene" 2022 vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr und der Bahnbranche, heißt es auf der Website weiter. Jährlich findet dieser im September im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche statt. Laut Angaben von "Allianz pro Schiene" besuchten allein 2025 etwa 200.000 Menschen in ganz Deutschland die verschiedenen Veranstaltungen.