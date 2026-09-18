Dresden/Magdeburg/Erfurt - Ob eine Sonderführung in der Dampflokwerkstatt der Harzer Schmalspurbahn oder ein Besuch des Güterbahnhofs Halle: Vom 18. bis zum 20. September findet in Deutschland bereits zum fünften Mal der "Tag der Schiene" statt. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es einiges zu entdecken. Denn wie auf der Veranstaltungswebsite zu sehen ist, werden überall in den drei Bundesländern die Tore geöffnet, um "die faszinierende Vielfalt der Eisenbahnen in Deutschland" zu erleben.