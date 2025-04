Während der Streckensperrung sagte ein Bahnsprecher auf Nachfrage, es könnten keine Züge fahren, weil die Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik defekt seien und somit alle Signale auf Rot springen. Für Reisende im Fernverkehr bedeute dies eine Fahrtzeitverlängerung von rund 90 Minuten, so die Bahn. In der Folge komme es außerdem zu Verspätungen und zahlreichen Zugausfällen. Techniker und Technikerinnen würden alles daran setzen, den Schaden schnellstmöglich zu beheben, hieß es am frühen Abend.