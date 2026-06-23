Bahn steht still: Was über die Einstellung des Bahnverkehrs bekannt ist

Was erwartet die Passagiere? In Frankfurt am Main informierte die Bahn, wer mit dem Deutschlandticket unterwegs sei, solle sich ein Taxi/Hotel nehmen und die Kosten über die Fahrgastrechte einreichen (Erstattung bis 120 Euro). Ein Bahnsprecher sagte, es würden Taxi- und Hotelgutscheine ausgegeben. Darüber hinaus würden Aufenthaltszüge gestellt. Zuvor hatte Bahnchefin Evelyn Palla der "Bild"-Zeitung gesagt, es werde nun versucht, die Züge in die Bahnhöfe zu bekommen.