Bautzen (dpa/sn) - Die Polizei sucht weiter nach den unbekannten Tätern, die am Bahnhof Bautzen einen Gegenstand auf eine Regionalbahn geworfen und diese schwer beschädigt haben. Der Gegenstand traf am 11. Juni eine Scheibe des Zuges auf Kopfhöhe des Lokführers, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Lokführer blieb demnach durch glückliche Umstände unverletzt. Auch Reisende wurden nicht verletzt.
Bahn schwer beschädigt Gegenstand auf Zug in Bautzen geworfen - Polizei sucht Täter
dpa 30.06.2026 - 17:01 Uhr