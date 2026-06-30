Bahn schwer beschädigt: Gegenstand auf Zug in Bautzen geworfen - Polizei sucht Täter

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet Zeugen um Hinweise. Ersten Erkenntnissen zufolge warfen die Täter den Gegenstand von einer Brücke am Bahnhof. Um was für einen Gegenstand es sich handelt, war zunächst nicht bekannt. Bei der Regionalbahn handelt es sich um einen Zug der Länderbahn.