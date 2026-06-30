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  4. Gegenstand auf Zug in Bautzen geworfen - Polizei sucht Täter

Bahn schwer beschädigt Gegenstand auf Zug in Bautzen geworfen - Polizei sucht Täter

Vor knapp drei Wochen warfen unbekannte Täter einen Gegenstand auf eine Regionalbahn. Die Polizei sucht weiter nach den Tätern und bittet Zeugen um Hinweise.

Bahn schwer beschädigt: Gegenstand auf Zug in Bautzen geworfen - Polizei sucht Täter
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Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. (Symbolbild) Foto: Matthias Rietschel/dpa-Zentralbild/dpa

Bautzen (dpa/sn) - Die Polizei sucht weiter nach den unbekannten Tätern, die am Bahnhof Bautzen einen Gegenstand auf eine Regionalbahn geworfen und diese schwer beschädigt haben. Der Gegenstand traf am 11. Juni eine Scheibe des Zuges auf Kopfhöhe des Lokführers, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Lokführer blieb demnach durch glückliche Umstände unverletzt. Auch Reisende wurden nicht verletzt. 

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Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet Zeugen um Hinweise. Ersten Erkenntnissen zufolge warfen die Täter den Gegenstand von einer Brücke am Bahnhof. Um was für einen Gegenstand es sich handelt, war zunächst nicht bekannt. Bei der Regionalbahn handelt es sich um einen Zug der Länderbahn.