Bahn: Reinigungskräfte finden Blutlache in Zug

Mühldorf am Inn (dpa/lby) - Reinigungskräfte haben in einer abgestellten Regionalbahn am Bahnhof Mühldorf am Inn eine Blutlache entdeckt. In unmittelbarer Nähe lagen ein Stachelarmband mit befestigter Schnur sowie mehrere blutverschmierte Taschentücher, wie die Polizei mitteilte. Das Armband sei dazu geeignet, Verletzungen zu verursachen. Doch ob eine Gewalttat stattgefunden habe, sei zunächst unklar. Die Beamten stellten das Armband den Angaben zufolge sicher.