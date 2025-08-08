 
Bahn Reinigungskräfte finden Blutlache in Zug

Eine Blutlache in einem abgestellten Zug wirft Fragen auf. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

 
Bahn: Reinigungskräfte finden Blutlache in Zug
Laut Polizei ist zunächst unklar, ob eine Gewalttat vorliegt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Mühldorf am Inn (dpa/lby) - Reinigungskräfte haben in einer abgestellten Regionalbahn am Bahnhof Mühldorf am Inn eine Blutlache entdeckt. In unmittelbarer Nähe lagen ein Stachelarmband mit befestigter Schnur sowie mehrere blutverschmierte Taschentücher, wie die Polizei mitteilte. Das Armband sei dazu geeignet, Verletzungen zu verursachen. Doch ob eine Gewalttat stattgefunden habe, sei zunächst unklar. Die Beamten stellten das Armband den Angaben zufolge sicher.

Die Bahn war am Donnerstagabend zwischen 18.00 und 19.30 Uhr auf der Strecke zwischen München und Mühldorf am Inn im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen.