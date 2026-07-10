Bahn-Regionalverkehr: Bauarbeiten schränken Rhein-Main-Bahnverkehr ein

Ersatzverkehr im S-Bahn- und Regionalverkehr

Die Bauarbeiten wirken sich auf nahezu alle Verkehrsarten im Rhein-Main-Gebiet aus. Im S-Bahn-Netz kommt es wegen der Sperrungen auf den Linien S8, S9 und S1 zu Teilausfällen und längeren Unterbrechungen. "Trotz vieler Sperrungen bleiben die Menschen im Rhein-Main-Gebiet weiter mit dem öffentlichen Nahverkehr mobil", erklärte die DB. Sie rät Reisenden, sich kurz vor Fahrtantritt über die digitalen Auskunftsmedien wie bahn.de, DB Navigator oder die Apps der Verkehrsverbünde über mögliche Alternativen zu informieren.