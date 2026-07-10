Bahn-Regionalverkehr: Bauarbeiten schränken Rhein-Main-Bahnverkehr ein

Mainz/Frankfurt/Wiesbaden - Wegen umfangreicher Bauarbeiten an Bahnstrecken im Rhein-Main-Gebiet müssen sich Reisende und Pendler ab Freitag auf Einschränkungen einstellen. Bis zum 25. September 2026 kommt es abschnittsweise zu Totalsperrungen und Umleitungen zwischen Mainz, Wiesbaden und Frankfurt, wie die Deutsche Bahn (DB) ankündigte. Betroffen sind sowohl S-Bahn- als auch Regional- und Fernverkehrsverbindungen, überwiegend in den Nachtstunden, teils auch mit Auswirkungen auf den Tagesbetrieb.