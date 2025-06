München (dpa/lby) - Das neue elektronische Stellwerk am Münchner Ostbahnhof ist mit rund einem Jahr Verspätung in Betrieb gegangen. Die Inbetriebnahme sei am Morgen "nach Plan verlaufen", teilte die Bahn mit. Alle Gleise sind wieder befahrbar, allerdings kommt es weiter zu Einschränkungen.